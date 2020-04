Le Mug : Quel est l'impact du confinement sur le secteur audiovisuel ? sur Auvio

Le Grand Mug : Quel est l'impact du confinement sur le secteur audiovisuel ? Suite au confinement et à l'interdiction de se rassembler, tous les tournages des fictions quotidiennes ont été suspendus mi-mars, que ce soit pour "Demain nous appartient" ou "Plus belle la vie", les chaînes n'ont pas de stock d'avance puisqu'elles tournent ces feuilletons tout au long de l'année. Et il faut compter environ sept semaines d'écart entre le tournage d'un épisode et sa diffusion à l'antenne. Avec aussi tous les nouveaux projets dont les tournages devait débuter au printemps et qui sont reportés sans avoir encore de planning concret pour la suite. Quel impact cela aura sur ces fictions, à partir de quand le secteur audiovisuel peut espérer revenir sur nos écrans en comptant les nouveaux délais de tournages et les mesures de distanciations imposées ? Tentative de réponses en compagnie de Vania LETURCQ, coscénariste et coréalisatrice de la série belge « Pandore » dont le tournage devait débuter à la mi-mars, et de Thomas ANARGYROS, producteur des séries « Les Rivières pourpres » et « Infidèles » entre autres, dirigeant de la société de production « Storia Télévision »et président de l'Union Syndicale des Producteurs Audiovisuels en France



Chronique : Marc YSAYE pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye » : le moment de création de l'album III de Led Zeppelin



Le Petit Mug : Durant ce confinement Laurent DEHOSSAY a rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 8 : la tendresse d'un homme, qu'est-ce que c'est ?



Chronique : Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran » : recette de cocktail du club et des Bronzés



Ah ce que j'aimerais être vous : Vous allez être étonnés et surpris comme le chanteur Marka par la mini-série événement Tiger King.

