Le Mug : Focus sur Tourist : un webdocumentaire interactif proposé par la RTBF sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 27 avril



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le r Mug : Focus sur Tourist, Et si la plus belle destination était vous-même ? Un webdocumentaire interactif proposé par la RTBF ce lundi. Quel type de vacancier êtes-vous ? Plutôt `socioconnecté', `authenticulteur', `épicurieux', `éthicologiste', ou `conformilier' ? Une fois que vous avez établi votre "profil de voyageur" sur le site web rtbf.be/tourist, l'expérience interactive vous offre une petite vidéo qui décrit les caractéristiques de votre `tribu', et les valeurs qu'elle représente. Cela résonne en vous ? Ce n'est pas anodin, car vos comportements de vacanciers en disent également beaucoup sur les besoins que vous ressentez liés à votre mode de vie au quotidien. Et ça tombe bien, car "Tourist" va plus loin, en offrant également une multitude de vidéos d'experts en sociologie, psychologie... qui vous permettent de comprendre comment la société en est arrivée à créer de tels profils. L'expérience est présentée sur une plateforme haute en couleurs, au graphisme moderne et ergonomique.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Saule nous présente son disque préféré. L'unique album de Jeff Buckley, un immense artiste américain mort prématurément

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS