Le Mug : Playlist et documentaires 100% belge ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 24 avril

résentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : STREAM!T IT : LA PLAYLIST CONSACRÉE AUX ARTISTES BELGES. En ces temps incertains pour l'ensemble du secteur musical, les élans de solidarité envers LES artistes se font de plus en plus nombreux ! C'est le cas de Stream!t Belgium, une action de soutien qui consiste en une playlist exclusivement composée d'artistes belgeS diffusée depuis quelques jours sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Music. On en parle avec Manu Freson co-fondateur de Stream!t et manager du label G-Major Records - G-Major Records.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h42 - Le Deuxième Mug : Pendant le confinement la RTBF soutient les réalisateurs et les auteurs de documentaires belges, notamment par la création de la catégorie "Documentaires noir, jaune, rouge" dans Auvio qui propose une liste des coproductions documentaires à retrouver pour une durée de 3 mois. On découvre ces documentaires avec Isabelle CHRISTIAENS, responsable coproduction documentaire.



09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la Femme »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Immersion aujourd'hui dans la série documentaire consacrée au controversé gourou indien Osho. C'est le coup de cœur de Déborah François.