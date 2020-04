Le Mug : Tout le monde lit ! sur Auvio

Ce 23 avril, à l’occasion de la journée mondiale du livre instaurée par l’UNESCO en 1995, les éditeurs jeunesse et les éditeurs membres de l’ADEB, le Centre de littérature Jeunesse de Bruxelles et la Foire du livre de Bruxelles lancent un appel à la mobilisation via l'action #toutlemondelit ! Cette action qui consiste à mettre en place durant ce confinement 15 minutes de calme, de découvertes, de complicité, d’évasion… Où que vous soyez (à l’école, au boulot, dans le métro…), quoi que vous fassiez, cette action veut que le plus grand nombre de personne se mette à lire durant 15 minutes au moins ! On en parle avec Simon CASTERMAN, Président de l’Adeb et Directeur Délégué des Éditions Casterman.