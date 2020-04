Le Mug : #toutlemondelit à l'occasion de la journée mondiale du livre sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 23 avril



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h12 - Le Premier Mug : Ce 23 avril, à l'occasion de la journée mondiale du livre instaurée par l'UNESCO en 1995, les éditeurs jeunesse et les éditeurs membres de l'ADEB, le Centre de littérature Jeunesse de Bruxelles et la Foire du livre de Bruxelles lancent un appel à la mobilisation via l'action #toutlemondelit ! Cette action qui consiste à mettre en place durant ce confinement 15 minutes de calme, de découvertes, de complicité, d'évasion... Où que vous soyez (à l'école, au boulot, dans le métro...), quoi que vous fassiez, cette action veut que le plus grand nombre de personne se mette à lire durant 15 minutes au moins ! On en parle avec Simon Casterman, Président de l'Adeb et Directeur Délégué des Éditions Casterman.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h42 - Le Deuxième Mug : Laurent Dehossay pour sa séquence « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Durant ce confinement Laurent a rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 7 : Buzix aimerait savoir ce qu'est le génie



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : La chanteuse Blanche qui nous emmène dans le foisonnant et enivrant univers musical du groupe Feu! Chatterton

Casting et équipe Animateur Xavier VANBUGGENHOUT