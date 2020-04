Le Mug : Focus sur la situation des théâtres sur Auvio

Focus sur la situation des théâtres en période de crise. Certains redoutent de ne pas pouvoir se relever après plusieurs mois d’inactivité. On en parle avec David MICHELS, le directeur du Théâtre des Galeries à Bruxelles, et Albert MAIZEL, le président du TTO Théâtre à Bruxelles, pour faire un bilan de la situation d'un théâtre peu subventionné. Fragilisé par la crise du coronavirus, le Théâtre de la Toison d'Or traverse une période compliquée et lance un appel à l'aide à la Communauté française à l'aide.