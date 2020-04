Le Mug : Focus sur la situation des théâtres en période de crise sur Auvio

Le Grand Mug : Focus sur la situation des théâtres en période de crise. Certains redoutent de ne pas pouvoir se relever après plusieurs mois d'inactivité. On en parle avec David MICHELS, le directeur du Théâtre des Galeries à Bruxelles, et Albert MAIZEL, le président du TTO Théâtre à Bruxelles, pour faire un bilan de la situation d'un théâtre peu subventionné. Fragilisé par la crise du coronavirus, le Théâtre de la Toison d'Or traverse une période compliquée et lance un appel à l'aide à la Communauté française à l'aide.



Chronique : Régine DUBOIS pour sa séquence « Non peut-être »



Le Petit Mug : Séries Corner » avec Stanislas IDE! Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Stanislas nous propose de découvrir la série 'Condor' avec au menu ambiance d'espionnage, explosions et trahisons à la CIA, pour sauver le monde...



Chronique : Thierry BELLEFROID pour sa séquence « La vie dessinée »



Ah ce que j'aimerais être vous : Pierre KROLL nous parle de Tintin. Le plus célèbre reporter du 9ème art n'a peut-être pas dévoilé tous ses secrets !

