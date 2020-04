Le Mug : Cap48 et Viva for Life lancent un appel aux dons sur Auvio

Face à leur manque cruel de moyens pour poursuivre leurs actions, CAP48 et Viva for Life lancent un appel aux dons pour subvenir urgemment aux besoins de première nécessité des personnes fragilisées dans ces secteurs. Un appel à projets est ce jour lancé aux associations désireuses de solliciter une aide financière pour répondre à un besoin urgent lié à la crise. Une procédure allégée a été mise en place afin de pouvoir octroyer les fonds dans un délai très court. On en parle avec Anne-Laure MACQ, l’un des visages de ce projet.