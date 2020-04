Le Mug : Comment la télé se réinvente-t-elle en période de confinement ? sur Auvio

Comment la TV parvient-elle à se réinventer en période de confinement ? Que vont mettre à l'antenne les chaines de TV avec tous les tournages d'émissions de jeux, de séries, de divertissements etc. mis en pause ? Qu'y aura-t-il à l'antenne dans les mois à venir ? On tente de répondre à ses questions en compagnie de Sophie BENOIT, responsable de la publication TV à la RTBF, et Jean-Louis BLOT, président de Warner Bros International télévision production France et producteur entre autres des émissions « Affaire conclue », « Les mamans » , « Le meilleur pâtissier » ou encore du programme spécial confinement « Jouons à la maison » sur France 3.