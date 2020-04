Le Mug : Comment la TV parvient-elle à se réinventer en période de confinement ? sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 21 avril



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Comment la TV parvient-elle à se réinventer en période de confinement ? Que vont mettre à l'antenne les chaines de TV avec tous les tournages d'émissions de jeux, de séries, de divertissements etc. mis en pause ? Qu'y aura-t-il à l'antenne dans les mois à venir ? On tente de répondre à ses questions en compagnie de Sophie Benoit, responsable de la publication TV à la RTBF et Jean-Louis Blot, président de Warner Bros International télévision production France et producteur entre autres des émissions « Affaire conclue », « Les mamans » , « Le meilleur pâtissier » ou encore du programme spécial confinement « Jouons à la maison » sur France 3.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence «Les Classiques de Marc Ysaye » : les 17 ans de la disparition de Nina Simone



09h42 - Le Deuxième Mug : Face à leur manque cruel de moyens pour poursuivre leurs actions, CAP48 et Viva for Life lancent un appel aux dons pour subvenir urgemment aux besoins de première nécessité des personnes fragilisées dans ces secteurs. Un appel à projets est ce jour lancé aux associations désireuses de solliciter une aide financière pour répondre à un besoin urgent lié à la crise. Une procédure allégée a été mise en place afin de pouvoir octroyer les fonds dans un délai très court. On en parle avec Anne-Laure Macq, l'un des visages de ce projet.



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plat dans l'écran » : les recettes de l'actrice Gwyneth Paltrow



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Salvatore Adamo nous fait découvrir un immense album du compositeur et chanteur Dan Fogelberg.

