Le Mug : Le Tour de France reporté au 29 août sur Auvio

Le Tour de France partira finalement le 29 août, avec le même parcours. Reporter la Grande Boucle, plutôt que l’annuler, est un moindre mal pour le cyclisme, un sport très dépendant de sa course phare. S’il n’en reste qu’un à la fin, ce sera peut-être bien lui. Du haut de ses 117 ans, le Tour de France est un centenaire coriace et même résistant à l’épidémie de Covid-19, pour l’instant. Les festivals d’été sont annulés les uns après les autres, l’Euro de football et les Jeux olympiques de Tokyo ont battu en retraite pour revenir en 2021, mais lui résiste. Irréductible juillettiste, il va prendre ses aises plus tard dans l’été, fin août. On en parle avec Michel LECOMTE, directeur de la rédaction des sports de la RTBF