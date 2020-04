Le Mug : Origami for life sur Auvio

Les actions de solidarités ne cessent de se multiplier tout au long de cette crise sans précèdent, l’occasion pour de nombreuses personnalités du monde artistique de se mobiliser. C’est le cas notamment de Charles KAISIN qui appelle au soutien collectif via "Origami for life". Une action artistique et participative qui invite chacun à fabriquer un origami à partir d'une feuille de papier grâce à un tutoriel disponible en ligne. Pour chaque origami reçu, les partenaires de l'action (Fondation Engie et de nombreux mécènes privés) se sont engagés à verser 5 euros à la Fondation Erasme. L’occasion aussi de faire le point avec Charles Kaisin sur le monde du design qui comme tous les secteurs artistiques, souffre pour l’instant