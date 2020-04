Le Mug : Solidarité en origamis et Tour de France reporté sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 20 avril



Présentation : Elodie de Sélys



09h12 - Le Premier Mug : Les actions de solidarités ne cessent de se multiplier tout au long de cette crise sans précèdent, l'occasion pour de nombreuses personnalités du monde artistique de se mobiliser. C'est le cas notamment de Charles Kaisin qui appelle au soutien collectif en via "Origami for life". Une action artistique et participative qui invite chacun à fabriquer un origami à partir d'une feuille de papier grâce à un tutoriel disponible en ligne. Pour chaque origami reçu, les partenaires de l'action (Fondation Engie et de nombreux mécènes privés) se sont engagés à verser 5 euros à la Fondation Erasme. L'occasion aussi de faire le point avec Charles Kaisin sur le monde du design qui comme tous les secteurs artistiques, souffre pour l'instant.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h42 - Le Deuxième Mug : Le Tour de France partira finalement le 29 août, avec le même parcours. Reporter la Grande Boucle, plutôt que l'annuler, est un moindre mal pour le cyclisme, un sport très dépendant de sa course phare. S'il n'en reste qu'un à la fin, ce sera peut-être bien lui. Du haut de ses 117 ans, le Tour de france est un centenaire coriace et même résistant à l'épidémie de Covid-19, pour l'instant. Les festivals d'été sont annulés les uns après les autres, l'Euro de football et les Jeux olympiques de Tokyo ont battu en retraite pour revenir en 2021, mais lui résiste. Irréductible juillettiste, il va prendre ses aises plus tard dans l'été, fin août. On en parle avec Michel Lecomte, directeur de la rédaction des sports de la RTBF



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Emerveillons-nous aujourd'hui devant les Chutes d'Iguazú magnifiée par le film « Mission » ! Cette plongée en plein XVIIIème siècle nous est offerte par le cinéaste Olivier Masset-Depasse.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS