Le Mug : Comment les salles de concert et les artistes gèrent-ils leur planning d'après crise ? sur Auvio

Focus sur l’après crise du coronavirus. Comment les salles de concert et les artistes gèrent-ils leur planning d'après crise ? Va-t-on se retrouver submergé de spectacles et de sorties d'albums à la rentrée de septembre ? On en parle avec Simon BOUAZZA, le Directeur du Forum de Liège, et Olivier BIRON, gérant de This Side Up, agence de relations publiques spécialisée dans la culture et la musique - et qui gère des artistes tels qu’Aloïse Sauvage, Eddy de Pretto ou encore les Rita Mitsouko.