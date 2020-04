Le Mug : Comment les salles de concert et les artistes gèrent-ils leur planning d'après crise ? sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 10 avril



Présentation : Nicolas Buytaers



09h15 - Le Grand Mug : Focus sur l'après crise du coronavirus... Comment les salles de concert et les artistes gèrent-ils leur planning d'après crise ? Va-t-on se retrouver submergé de spectacles et de sorties d'albums à la rentrée de septembre ? On en parle avec Simon Bouazza, le Directeur du Forum de Liège et Olivier Biron, gérant de This Side Up, agence de relations publiques spécialisée dans la culture et en musique - et qui gère des artistes tels qu'Aloïse Sauvage, Eddy de Pretto ou encore les Rita Mitsouko.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h40 - Le Petit Mug : Le mois d'avril aurait dû être le mois James Bond... mais le corona virus a eu raison de lui (et de la sortie en salles du nouvel épisode ciné de la saga). Donc... comme nous ne pouvons pas aller vers 007 c'est 007 qui vient à nous... et qui se transforme en coach de vie... Avec Stéphane Garnier, auteur du livre « AGIR ET PENSER COMME JAMES BOND » paru aux éditions « L'opportun ».



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpâture pour son « Dictionnaire Philosophique »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Emerveillons-nous aujourd'hui devant les Chutes d'Iguazú magnifiée par le film « Mission » ! Cette plongée en plein XVIIIème siècle nous est offerte par le cinéaste Olivier Masset-Depasse.

