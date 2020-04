Le Mug : L'engouement pour les jeux vidéo sur Auvio

En raison du confinement, l’industrie du jeu vidéo est en pleine euphorie ! Le calcul est simple : des cinémas, librairies et théâtres fermés ajoutés à des déplacements limités au strict nécessaire et vous avez là le rêve absolu du geek casanier. Mais en cette période de confinement, il n’est pas le seul à jouer aux jeux vidéo, le secteur tout entier connaît une augmentation plus que significative de ses ventes. On en parle avec Regis MONTERRIN, auteur du livre « Les plus grands héros du jeu vidéo » ou comment les héros des jeux vidéo sont devenus plus populaires que Tintin et Astérix !?