Le Mug : L'explosion des jeux vidéo en période de confinement sur Auvio

Voici le programme du MUG de ce jeudi 16 avril



Présentation : Nicolas Buytaers



09h15 - Le Grand Mug : Coronavirus oblige: portée par le confinement, l'industrie du jeu vidéo en pleine euphorie ! Le calcul est simple : des cinémas, librairies et théâtres fermés ajoutés à des déplacements limités au strict nécessaire et vous avez là le rêve absolu du geek casanier. Mais en cette période de confinement, il n'est pas le seul à jouer aux jeux vidéo, le secteur tout entier connaît une augmentation plus que significative de ses ventes. On en parle avec Regis Monterrin, auteur du livre « Les plus grands héros du jeu vidéo » ou comment les héros des jeux vidéo sont devenus plus populaires que Tintin et Astérix !?



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour sa séquence « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 6 : Buzix aimerait savoir ce qu'est LA CONFUSION DES EMOTIONS



09h50 - Chronique 2 : Audrey Vanbrabant pour sa séquence «Street credibility» : découverte du mot Seum



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Yoann Blanc de nous fait découvrir aujourd'hui Adam Sandler dans « Punch Drunk Love » un de ses films les plus étonnants.

