Le Mug : Piscine Molitor, une biographie de Boris Vian sur Auvio

Thierry Bellefroid nous présente "Piscine Molitor" (Dupuis) de Cailleaux et Bourhis. A l'occasion des 100 ans de la naissance de Boris Vian, les éditions Dupuis rééditent Piscine Molitor, 10 ans après sa sortie initiale. En plusieurs séquences, Hervé Bourhis (au scénario) et Christian Cailleaux (au dessin) reviennent ici sur la vie de cette figure emblématique de la littérature et du jazz des années 50 (et des précédentes).