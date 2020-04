Le Mug : Retour sur la carrière de Jean-Paul Belmondo sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 15 avril



Présentation : Nicolas Buytaers



09h15 - Le Grand Mug : Jean-Paul Belmondo fêtait ses 87 ans il y a quelques jours, l'occasion pour Le Mug de revenir sur sa carrière plus que prolifique avec cette question : « Le magnifique » est-il LE meilleur film de Jean-Paul Belmondo ? On en parle avec Jérôme Wybon ? l'auteur du livre « Belmondo le magnifique » publié aux éditions Maison Cocorico.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être »



09h40 - Le Petit Mug : Céline Dejoie pour son « Séries Corner » Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Céline nous propose de découvrir « The Bay », une série télévisée britannique créée par Richard Clark.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Pierre Kroll nous parle de Tintin. Le plus célèbre reporter du 9ème art n'a peut-être pas dévoilé tous ses secrets !

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS