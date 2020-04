Le Mug : Le hip-hop belge à l'honneur au Centre Vidéo de Bruxelles ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 14 avril



Présentation : Nicolas Buytaers



09h15 - Le Grand Mug : Focus sur l'univers underground du hip-hop belge à ses débuts avec le Centre Vidéo de Bruxelles qui nous propose de découvrir ses premiers activistes, ceux qui ont poussé cet art et là où il en est aujourd'hui grâce à la mise en ligne de plusieurs documentaires. Explorez le monde des tageurs si rarement approchés. Ciment social très fort dans une société fragmentée, le hip-hop a su fédérer une communauté aux origines multiples et a servi de mégaphone aux classes populaires privées de paroles et de représentation dans l'espace médiatique. Véritable contre-culture, le hip-hop a bousculé les codes de la chanson française et des milieux des arts en général. Au programme cette semaine : graffe, danse, rap, tag ... On en parle ave Najib Chairi, animateur et cinéaste.



09h32 - Chronique 1 : Les Classiques de Marc Ysaye : il y a 45 ans jour pour jour Ron Wood allait devenir le troisième et dernier guitariste des Rolling Stones.



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 6



09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : « L'Art difficile de ne presque rien faire », c'est à cette activité que nous invite aujourd'hui David Bartholomé, le leader de Sharko.

