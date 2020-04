Le Mug : Pop Culture et streaming sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 13 avril



Présentation : Nicolas Buytaers



09h15 - Le Grand Mug : C'est quoi la Pop Culture ? Il y a autant de Pop Culture que de Cultures. De Star Wars à Dragon Ball, des X-Men à Betty Boop, de Madonna à Friends les références pop sont nombreuses. Cinéma, bandes-dessinées, séries télévisées, jeux vidéo, jouets, super-héros, comics, la pop culture brasse large et international. On tente de découvrir à quoi cette culture correspond aujourd'hui avec Florent Gorges, le rédacteur en chef du mook (hybride entre livre et magazine) « Rétro Lazer », un trimestriel chic abordant toutes les légendes de la Pop-Culture dont le prochain numéro arrive bientôt...



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h40 - Le Petit Mug : Focus sur la plateforme « le Cinéma belge à la maison » qui propose de voir en streaming des films réalisés près de chez vous... Les producteurs de films belges c'étaient déjà manifestés au tout début du confinement alors que la FDW s'est fait attendre... Pourquoi ? On en parle avec Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de Wallonie-Bruxelles.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Kid Noize nous emmène à à la découverte d'un recueil de nouvelles né de la plume prolifique du maître de l'épouvante Stephen King.

Casting et équipe Animateur Nicolas BUYTAERS