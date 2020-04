Le Mug : Les jeux de société et la tendance "print and play" avec aussi une projection Facebook sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 10 avril



Présentation : Cindya Izzarelli



09h15 - Le Grand Mug : Les jeux de société et la tendance "print and play" : comment le confinement réinvente les rapports ludiques et sociaux et comment le jeu de société se dématérialise pour mieux se diffuser ? Avec Thibaut Quintens, auteur, éditeur et distributeur de jeux de société. Il a fondé l'association Let's Play Together.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h40 - Le Petit Mug : On le voit depuis le début de la crise, les musées redouble d'inventivité pour rester proche de leur public. L'occasion pour le ADAM d'organiser une « Projection Facebook » le 21 avril à 19h du documentaire Queercore: How to punk a revolution de Yony Leyser sur le mouvement social et culturel connu sous le nom de Queercore. Ce mouvement qui a commencé comme une ramification du mouvement Punk s'est rapidement démarqué par son mécontentement envers la désapprobation par la société des communautés LGBTQ. Queercore raconte l'histoire de la scène queer radicale du milieu des années 1980. Avec Arnaud Bozzini, directeur du ADAM.



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpâture pour son « Dictionnaire Philosophique »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Alice on the Roof nous ouvre les portes de l'univers musical déjanté de Jean-Luc Fonck.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI