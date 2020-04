Le Mug : Le point sur le réseau Point Culture sur Auvio

Le point sur le réseau Point Culture. L'importance de l'accès non marchand aux biens culturels, en période de confinement, et aussi après. Afin de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, l’ASBL PointCulture met en place un réseau de comités de concertation locaux. Pour garantir une diversité optimale, ces comités seront composés à part égale de membres emprunteurs, d’usagers pédagogiques, de personnes fréquentant les différentes activités proposées dans les PointCulture, et de partenaires locaux. On découvre cette initiative avec David MENNESSIER, médiateur culturel à Point Culture.