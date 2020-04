Le Mug : L'importance de l'accès non marchand aux biens culturels sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 09 avril



Présentation : Cindya Izzarelli



09h15 - Le Grand Mug : Le point sur le réseau Point Culture: l'importance de l'accès non marchand aux biens culturels, en période de confinement, et aussi après. Afin de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, l'ASBL PointCulture met en place un réseau de comités de concertation locaux. Pour garantir une diversité optimale, ces comités seront composés à part égale de membres emprunteurs, d'usagers pédagogiques, de personnes fréquentant les différentes activités proposées dans les PointCulture, et de partenaires locaux. On découvre cette initiative avec David Mennessier, médiateur culturel à Point Culture.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 5 : qu'est-ce que le mystère ?



09h50 - Chronique 2 : Laurent Mathieu pour sa séquence « Retro-Pop »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Charlie Dupont nous fait découvrir « Les Ailes du désirs ». Un monument du 7ème art tourné dans un Berlin encore coupé en deux.

