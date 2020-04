Le Mug : "C'est l'infirmière !" focus sur un témoignage d'actualité ! sur Auvio

Et pour ses livres « Bonjour, c'est l'infirmière! » chez Flammarion et « On ne naît pas infirmière ! » chez Autrement

Présentation : Cindya Izzarelli



09h15 - Le Grand Mug : Charline pour son site "C'est l'infirmière !" ( http://cestlinfirmiere.blogspot.com/) , mais aussi pour ses livres « Bonjour, c'est l'infirmière! » chez Flammarion et « On ne naît pas infirmière ! » chez Autrement. Charline nous raconte son quotidien d'infirmière de campagne, entre claquements de portières et sonnettes de portes. Parce que parfois elle a l'envie de partager ses coups de gueule, ses bonheurs, ses rencontres, ces tranches de vie, ces tronches de gens : toutes ces personnes et ces humeurs qui nourrissent ses tournées et ses journées.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être » :



09h40 - Le Petit Mug : Céline Dejoie pour son « Séries Corner » Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus «» ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Céline nous fait découvrir une série danoise Deliver Us.



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée » :



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : L'auteure Barbara Abel nous partage sa passion pour « Cyrano de Bergerac »