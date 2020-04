Le Mug : Google Art et Culture sur Auvio

09h15 - Le Grand Mug : Google Art et Culture : la technologie au service de l'art. Quelle est l'offre culturelle proposée par Google Art et Culture en période de confinement ? Quelles sont les opportunités qu'offre la technologie aux sites muséaux et archéologiques pour mieux diffuser leurs contenus et ainsi garder de la visibilité en cette période compliquée, notamment via : la numérisation d'œuvres, les visites virtuelles, etc.

On en parle avec Thierry Geerts, Country Director Google Belgium



09h32 - Chronique 1 : Les Classiques de Marc Ysaye : le 10 avril 1970 , c'est le clap de fin pour les Beatles.



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 4 : mais c'est quoi la fidélité ? Réponse dans Le Mug avec Laurent et Buzix donc!



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : une recette au chocolat tirée du film Le Chocolat



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : Le comédien Bernard Yerlès partage avec nous sa passion pour Gotlib

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI