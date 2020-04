Le Mug : Y'a pas école, on révise ! Une initiative de la RTBF sur Auvio

Y’a pas école, on révise !” Dès le 6 avril, la RTBF en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles lance "Y'a pas école, on révise !" pour soutenir les enfants du primaire. En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF propose une nouvelle offre éducative à destination des enfants de 6 à 12 ans pour revoir les maths, le français et l’éveil. L'émission “Y’a pas école, on révise !” dure vingt minutes avec trois moments de révision entrecoupés de séquences ludiques et instructives et est animée par Gwenaëlle Dekegeleer. A voir le lundi, mercredi et vendredi à 15h00, sur OUFtivi et sur AUVIO KIDS. On découvre ce nouveau projet avec Gwenaëlle DEKEGELEER