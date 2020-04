Le Mug : Mélodie du sud, un Disney introuvable sur Auvio

Ayrton ouwaide nous raconte le destin de Mélodie du Sud (Song of the South), le 11e long-métrage d'animation des studios Disneys sorti en 1946. Tout au long de la conception du film, dans les années 1940, puis après sa sortie, le film a fait l'objet d'une importante controverse aux États-Unis autour des images et propos raciaux qu'il véhicule. Le film n'est plus ressorti au cinéma depuis les années 1980 et, malgré quelques rares sorties sur supports vidéo, il n'est plus disponible, et ce de manière officiellement intentionnelle pour des raisons éthiques et morales.