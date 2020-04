Le Mug : Le théâtre dans votre salon sur Auvio

Au théâtre dans votre salon, 20 spectacles en ligne pour survivre au confinement. Continuer à entretenir un lien social fort entre publics, générations, citoyens tout simplement, à l’heure où il nous faut observer de la distanciation sociale : les artistes nous y aident, qui contribuent à nourrir nos âmes et nos imaginaires, à réfléchir à nous-mêmes, à penser le monde, à nous divertir. Depuis quelques saisons, la RTBF a pris le parti de filmer, dans leur intégralité, le travail des artistes de la scène de la Fédération Wallonie Bruxelles : à l'arrivée, nous pouvons proposer sur toutes nos antennes, une belle collection de spectacles qui rend hommage aux auteurs, comédiens, metteurs en scène, dramaturges, et autres techniciens qui œuvrent dans l'ombre des coulisses. On en parle avec Othmane MOUMEN, acteur principal dans la pièce « Chaplin », et Carine BRATZLAVSKY, chargée des arts de la scène à la RTBF