Le Mug : Au théâtre dans son salon et Y'a pas école, on révise ! sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 06 avril



Présentation : Cindya Izzarelli



09h15 - Le Grand Mug : Au théâtre dans votre salon, 20 spectacles en ligne pour survivre au confinement. Continuer à entretenir un lien social fort entre publics, générations, citoyens tout simplement, à l'heure où il nous faut observer de la distanciation sociale : les artistes nous y aident, qui contribuent à nourrir nos âmes et nos imaginaires, à réfléchir à nous-mêmes, à penser le monde, à nous divertir. Depuis quelques saisons, la RTBF a pris le parti de filmer, dans leur intégralité, le travail des artistes de la scène de la Fédération Wallonie Bruxelles : à l'arrivée, nous pouvons proposer sur toutes nos antennes, une belle collection de spectacles qui rend hommage aux auteurs, comédiens, metteurs en scène, dramaturges, et autres techniciens qui œuvrent dans l'ombre des coulisses. On en parle avec Othmane Moumen, acteur principal dans la pièce « Chaplin » et Carine Bratzlavsky, chargée des arts de la scène à la RTBF



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h40 - Le Petit Mug : Y'a pas école, on révise !¿ Dès le 6 avril, la RTBF en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles lance "Y'a pas école, on révise !" pour soutenir les enfants du primaire. En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF propose une nouvelle offre éducative à destination des enfants de 6 à 12 ans pour revoir les maths, le français et l'éveil. L'émission ¿Y'a pas école, on révise !¿ dure vingt minutes avec trois moments de révision entrecoupés de séquences ludiques et instructives et est animée par Gwenaëlle Dekegeleer. A voir le lundi, mercredi et vendredi à 15h00, sur OUFtivi et sur AUVIO KIDS. On découvre ce nouveau projet avec Gwenaëlle Dekegeleer



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery pop »



09h55 - Ah ce que j'aimerais être vous : La comédienne Tania Garbarski nous ramène 30 ans en arrière, à la découverte de « La Boum », le film qui a révélé Sophie Marceau.

Casting et équipe Animateur Cindya IZZARELLI