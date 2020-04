Le Mug : L'application de visioconférence Zoom sur Auvio

: #zoombombed à l’heure des vidéoconférences. L'application de visioconférence Zoom, dont l'utilisation a explosé avec la généralisation du télétravail et de la distanciation sociale face au coronavirus, est dans le collimateur de la procureure générale de l'Etat de New York, inquiète du nombre croissant d'utilisateurs dont les réunions ont été piratées. On découvre comment c’est possible et comment s’en protéger avec Olivier BOGAERT, commissaire à la Federal Computer Crime Unit.