Le Mug : Les 100 bougies du robot et #zoombombed sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 03 avril



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h15 - Le Grand Mug : Les robots ont 100 ans ! Du moins le mot robot est né il y a 100 ans. Objet de fascination dans la fiction, au cinéma ou encore dans la pop culture en général, le robot réel d'aujourd'hui est loin de l'archétype imaginé par les écrivains. Quelle place occupe le robot dans notre imaginaire collectif ? Quels sont les œuvres qui ont façonné notre imagination, que révèle-t-ils de notre société humaine ? On en parle avec Nicolas Tellop auteur de « Astro Boy - Coeur de fer », un essai consacré au personnage Astro, le robot le plus célèbre de la pop culture japonaise.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h40 - Le Petit Mug : #zoombombed à l'heure des vidéoconférences. L'application de visioconférence Zoom, dont l'utilisation a explosé avec la généralisation du télétravail et de la distanciation sociale face au coronavirus, est dans le collimateur de la procureure générale de l'Etat de New York, inquiète du nombre croissant d'utilisateurs dont les réunions ont été piratées. On découvre comment c'est possible et comment s'en protéger avec Olivier Bogaert, commissaire à la Federal Computer Crime Unit.



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpâture pour son « Dictionnaire Philosophique »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS