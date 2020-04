Le Mug : Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d'apocalypse. sur Auvio

Le programme du MUG de ce jeudi 02 avril



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h15 - Le Grand Mug : Jean-Paul Engélibert pour « Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d'apocalypse » paru aux éditions « La Découverte ». C'est un essai sur la multiplication des récits apocalyptiques dans la fiction, très à la mode en ce moment, le film « Contagion » a par exemple été l'un des films les plus vus en streaming récemment. Pour quelles raisons ces récits peuvent nous aider à surmonter nos angoisses et repenser le fonctionnement notre société ?



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 3 : mais c'est quoi la beauté ? Réponse dans Le Mug avec Laurent et Buzix donc!



09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour pour sa séquence « Cherchez la femme » : portrait de Marie Kondo, la papesse du rangement cartonne en ce moment puisque la période est propice à mettre en place ses enseignements de rangement !

