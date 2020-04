Le Mug : Le premier E-Festival sur Auvio

Focus sur le premier e-festival, #JeResteALaMaison, qui commence ce 1er avril et se tiendra jusqu’au 7 avril via Facebook. L’événement réunit pas moins de 80 artistes dont Yaël Naim, Oxmo Puccino, Peter Von Poehl, Tété, Yuksek, Aldebert, Emily Loiseau, Sanseverino et bien d’autres encore… C’est un collectif bénévole qui s’est occupé de monter le projet en seulement quelques jours. Cerise sur le gâteau, le festival Je Reste à la Maison proposera également une programmation pour les plus jeunes avec au menu Aldebert, ainsi que Le Peuple de l'Herbe pour un cours de Beatbox par JC 001. On en parle avec Louis FAVRE, l’un des organisateurs de ce festival, et l’artiste SANSEVERINO.