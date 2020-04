Le Mug : Focus sur le premier e-festival, #JeResteALaMaison sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 1er avril



Présentation : Elodie de Sélys



09h15 - Le Grand Mug : Focus sur le premier e-festival, #JeResteALaMaison, qui commence ce 1er avril et se tiendra jusqu'au 7 avril via Facebook. L'événement réuni pas moins de 80 artistes dont Yael Naim, Oxmo Puccino, Peter Von Poehl, Tété, Yuksek, Aldebert, Emily Loiseau, Sanseverino et bien d'autres encore... C'est un collectif bénévole qui s'est occupé de monter le projet en seulement quelques jours. En cette période de confinement, les lives sur la toile se multiplient. Des concerts à voir en streaming aux concerts live à suivre sur les réseaux sociaux... les choix ne manquent pas. Les festivals virtuels comment eux aussi à voir le jour. A suivre en direct sur Facebook, cet événement proposera, pendant une semaine, des lives de plusieurs artistes, groupes et musiciens, depuis chez eux. Cerise sur le gâteau, le festival Je Reste à la Maison proposera également une programmation pour les plus jeunes avec au menu Aldebert, ainsi que Le Peuple de l'Herbe pour un cours de Beatbox par JC 001. On en parle avec Louis Favre, l'un des organisateurs de ce festival et l'artiste Sanseverino.



09h32 - Chronique 1 : Régine Dubois pour sa séquence « Non peut-être » : Michelle Pfeiffer qui a dit non plein de fois à des projets qui ont été des succès énormes.



09h40 - Le Petit Mug : Stanislas Ide pour son « Séries Corner » Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus «» ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi, Stanislas nous emmène en voyage dans le Chili des années 70 avec Invisible Heroes



09h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée » : les moyens de limiter la casse ou non dans le milieu de l'édition.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS