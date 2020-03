Le Mug : Marco Lamensch : "Strip-Tease" disponible sur Auvio sur Auvio

Marco LAMENSCH pour le retour de « Strip-Tease ». Culte, mémorable, touchante, choquante : l’émission "Strip-Tease" créée par Jean Libon et Marco Lamensch est désormais accessible sur AUVIO. La SONUMA (société de numérisation des archives) et la RTBF ont choisi de mettre le total de 250 épisodes en libre accès durant cette période de confinement. Souvenez-vous, le magazine a déshabillé la Belgique de 1985 à 2002. Impossible d’oublier la musique du générique de cette émission. Radiographies d’une époque, ces reportages vous replongent aux côtés de toute une série de personnages authentiques filmés au plus près du réel. Laissez-vous tenter par cette galerie de portraits sans fard, tendres ou acides dont certains sont devenus culte.