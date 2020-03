Le Mug : 250 épisodes cultes de Strip-Tease à découvrir ! sur Auvio

Voici le programme du MUG de ce mardi 24 mars



Présentation : Elodie de Sélys



09h15 - Le Grand Mug : Marco Lamensch pour le retour de « Strip-Tease ». Culte, mémorable, touchante, choquante : l'émission "Strip-Tease" créée par Jean Libon et Marco Lamensch est désormais accessible sur AUVIO. La SONUMA (société de numérisation des archives) et la RTBF ont choisi de mettre le total de 250 épisodes en libre accès durant cette période de confinement. souvenez-vous, le magazine a déshabillé la Belgique de 1985 à 2002. Impossible d'oublier la musique du générique de cette émission. Radiographies d'une époque, ces reportages vous replongent aux côtés de toute une série de personnages authentiques filmés au plus près du réel. Laissez-vous tenter par cette galerie de portraits sans fard, tendres ou acides dont certains sont devenus cultes.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye »



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 2 : quelle est la phrase parfaite ? Réponse dans Le Mug avec Laurent et Buzix donc!



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : la potion magique d'Astérix

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS