Le Mug : La mode et la générosité en periode de confinement sur Auvio

09h15 - Le Grand Mug : Jean-Paul Lespagnard styliste et designer belge à renommée internationale invite les citoyens à participer à un tuto-tombola afin de récolter des fonds pour l'achat de respirateurs pour l'hôpital Saint-Pierre. Depuis son studio, le designer explique comment coudre un masque et en profite pour organiser une tombola. À la clé : le masque en question mais aussi une robe bustier signée par le créateur de mode. Le tirage au sort se déroulera le 5 avril à 17h, date (actuelle) de la fin du confinement mais aussi jour anniversaire de Jean-Paul Lespagnard. C'est aussi l'occasion de faire le point sur le monde de la mode qui est aussi touché de plein de fouet par la crise du coronavirus.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence ISBN



09h40 - Le Petit Mug : Céline Dejoie pour son « Séries Corner » Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus «» ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce lundi, Céline nous propose de découvrir « Crashing », une série british décapante par la créatrice de Fleabag



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery pop »

