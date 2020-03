Le Mug : Stars à domicile : Saule sur Auvio

Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l’exemple et rester proche du public. Ce vendredi on termine la semaine en musique avec le chanteur SAULE qui compose de nouvelles chansons depuis son appartement avec ce dernier comme décors pour son clip.