Le Mug : Explosion des audiences médias VS declin de la pub sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 27 mars



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h15 - Le Grand Mug : Suite l'actuelle crise du covid19, l'audience des médias explose alors que la pub s'écrase : pourquoi un tel paradoxe ? Alors que l'audience des médias explose, les annonceurs mettent le frein à main sur les investissements publicitaires. Un paradoxe qui n'est pas une première. On découvre comment c'est possible avec Massimo Papa, directeur général adjoint de la RMB



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's eyes signé Cathy »



09h40 - Le Petit Mug : Envie de faire le plein de documentaires en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre petite sélection à découvrir sur Auvio ! Après le succès de la plateforme « Séries Corner », la RTBF s'est lancée dans le « Docu Corner » avec de nombreux documentaires en totale exclusivité sur AUVIO et nulle part ailleurs ! Des films percutants, actuels ou malins, des pépites avec une écriture actuelle et pertinente : certains documentaires sont à l'affiche en ce moment à l'étranger, d'autres ont été largement récompensés dans des festivals internationaux ou encore sont devenus culte ! Ce vendredi avec Vincent Godefroid, responsable des achats de programmes à la RTBF (et ancien responsable de radio 21) , on découvre la case ¿Tempo¿ qui met en avant des documentaires sur des artistes musicaux.



09h50 - Chronique 2 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h55 - Star à domicile : Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l'exemple et rester proche du public. Ce vendredi on termine la semaine en musique avec le chanteur Saule qui compose de nouvelles chansons depuis son appartement avec ce dernier comme décors pour son clip.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS