Le Mug : Coronavirus VS Bandes Dessinées mais aussi "Bouclé(e) par le Corona ? Ouvre-la !" sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 25 mars



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h15 - Le Grand Mug : Focus sur le monde de la BD avec des sorties d'albums reportées, la mise en ligne plusieurs tomes 1 en lecture gratuite et des librairies belges qui continuent la vente via leur site interne. On fait le point avec Yves Schlirf, directeur général adjoint de Dargaud en Belgique.



09h32 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour sa revue de presse « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Petit Mug : Focus sur la campagne : "Bouclé(e) par le Corona ? Ouvre-la !". L'équipe de Scan-r, en partenariat RTBFavec la Rt et La Libre, organise des ateliers d'écriture et d'expression en ligne pour les jeunes dans le cadre du confinement. Scan-r organise toute l'année ce type d'ateliers dans les maisons de jeune, les SAS, les IPPJ,... Et dans le contexte de cette campagne, nous proposons à tout jeune entre 12 et 25 ans qui a envie et besoin de s'exprimer de participer. À partir de ces textes, des podcasts seront enregistrés en collaboration avec Tarmac notamment, dans les mois qui viennent. On découvre cette campagne avec Marie Charette, membre du projet.



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpâture pour son Dictionnaire Philosophique : S comme "Solidarité"



09h55 - Star à domicile : Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l'exemple et rester proche du public. Ce jeudi, on lutte contre l'ennuie avec le dessinateur de BD Lewis Trondheim qui propose un jeu graphique collectif sur Twitter qui encouragement à la créativité en intérieur.

