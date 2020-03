Le Mug : Stars domicile : Pablo Andres sur Auvio

Stars à domicile : Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l’exemple et rester proche du public. Ce mercredi, on découvre le « Journal du confiné » avec Pablo ANDRES. Agent Verhaegen, Jérôme Floquet : l’humoriste reprend ses personnages préférés pour divertir les Belges en cette période de confinement