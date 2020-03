Le Mug : Un crowdfundng pour le MIMA de Molenbeek sur Auvio

Le Mima lance une formule originale qui permet de soutenir ce musée et de relancer au plus vite son activité après le confinement en ouvrant un crowdfunding pour pouvoir, de chez soi, pré-acheter des tickets pour l'exposition de son choix, valables 1 an. Depuis le vendredi 13 mars, tous les musées belges ont fermé leurs portes jusqu’à nouvel ordre pour cause de coronavirus. Ces fermetures sont une catastrophe pour toutes les institutions culturelles. Pour le Mima, les 6 prochains mois vont être particulièrement tendus. Sa survie est en péril car son financement dépend à plus de 50% de la vente des billets d’entrée, une situation unique dans le champ des institutions belges dont le financement est assuré en moyenne par 66 % de subsides. On découvre cette idée originale de crowdfunding avec Michel DE LAUNOIT, l’un des 4 co-fondateurs du MIMA Museum et instigateur de ce projet.