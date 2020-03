Le Mug : Confinement VS écoute de musique en streaming et crowfonding au MIMA sur Auvio

Le programme du MUG de ce mercredi 25 mars



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h15 - Le Grand Mug : Confinement VS écoute de musique en streaming ! À l'heure où toutes les plateformes de streaming vidéo font carton plein, les plateformes de musiques sont en déclin. Pourquoi ? Analyse cette descente inattendu avec Damien Waselle, directeur générale de Pias.



09h32 - Chronique 1 : Thierry Bellefroid pour sa séquence « La vie dessinée » : Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un « style Uderzo » et si oui, qui en est l'héritier aujourd'hui ?



09h40 - Le Petit Mug : Le Mima lance une formule originale qui permet de soutenir ce musée et de relancer au plus vite son activité après le confinement en ouvrant un crowdfunding pour pouvoir, de chez soi, pré-acheter des tickets pour l'exposition de son choix, valables 1 an. Depuis le vendredi 13 mars, tous les musées belges ont fermé leurs portes jusqu'à nouvel ordre pour cause de coronavirus. Ces fermetures sont une catastrophe pour toutes les institutions culturelles. Pour le Mima, les 6 prochains mois vont être particulièrement tendus. Sa survie est en péril car son financement dépend à plus de 50% de la vente des billets d'entrée, une situation unique dans le champ des institutions belges dont le financement est assuré en moyenne par 66 % de subsides. On découvre cette idée originale de crowfonding avec Michel de Launoit, l'un des 4 co-fondateurs du MIMA Museum et instigateur de ce projet.



09h50 - Chronique 2 : Céline Dejoie pour son « Séries Corner » Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus «» ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce mercredi Céline nous propose de découvrir son petit coup de cœur «Dangerous Moms », une comédie noire espagnole.



09h55 - Star à domicile : Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l'exemple et rester proche du public. Ce mercredi, on découvre le « Journal du confiné » avec Pablo Andres. Agent Verhaegen, Jérôme Floquet : l'humoriste reprend ses personnages préférés pour divertir les Belges en cette période de confinement.

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS