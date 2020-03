Le Mug : "L'Ambitieux" de Patrick Poivre d'Arvor sur Auvio

Le programme du MUG de ce mardi 24 mars



Présentation : Elodie de Sélys



09h15 - Le Grand Mug : Patrick Poivre d'Arvor pour son roman "L'Ambitieux" paru chez Grasset, second tome d'une saga politique débutée avec "La vengeance du Loup". Pour éviter un four en cette période de confinement contre le coronavirus, de nombreuses maisons d'édition ont choisi de repousser la sortie de plusieurs publications. Celui qui a piloté pendant 23 ans le 20 Heures de TF1 y a échappé de justesse avec ce dernier roman. Le journaliste et écrivain prolifique nous propose 240 pages pour occuper les journées désormais passées à la maison, puisque le roman est disponible sur les plateformes de téléchargement. Un nouveau roman, qui suit à la manière balzacienne l'ascension politique d'un jeune homme qui rêve de devenir président de la République.



09h32 - Chronique 1 : Marc Ysaye pour sa séquence « Les Classiques de Marc Ysaye » : les 30 ans de l'album « Violator » du groupe Depeche Mode



09h40 - Le Petit Mug : Laurent Dehossay pour « Les aventures sur terre de Buzix venu d'on ne sait où... ». Laurent a récemment rencontré par hasard au coin d'un rêve Buzix, un petit être étrange et curieux de tout comprendre de notre fonctionnement à nous les humains pas moins étranges... Dans sa grande bonté, Laurent a accepté de lui expliquer les choses de la vie humaine en retraçant des bouts de l'Histoire avec douceur, élégance et discernement. Des éclaircissements sur la beauté de l'existence qui nous entoure qu'on aura aussi la chance de partager avec eux. Épisode 1 : le sublime qu'est-ce que c'est ? Comment expliquez le sublime ? Réponse dans Le Mug avec Laurent et Buzix donc!



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Les petits plats dans l'écran » : les biscottes de OSS117



09h55 - Star à domicile : Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l'exemple et rester proche du public. Ce mardi, on discute confinement et sortie d'album avec Loi Nottet

