Le Mug : Les festivals d'été face au coronavirus sur Auvio

L’épidémie de coronavirus aura-t-elle raison des festivals ? Selon certains virologues, il ne serait peu prudent de planifier un voyage cet été, ni d'organiser des grands festivals de musique durant cette période à cause du risque de propagations via des festivaliers venants de pays où le virus ne serait pas éradiqué. Tous les festivals belges sont pour l’instant maintenus, on fait le point sur la situation en compagnie Jean-Yves REUMONT, porte-parole des Ardentes.