Le Mug : Coronavirus VS festivals d'été et scènes de sexe en télé sur Auvio

Le programme du MUG de ce lundi 23 mars



Présentation : Elodie de Sélys



09h15 - Le Grand Mug : L'épidémie de coronavirus aura-t-elle raison des festivals ? Selon certains virologues, il ne serait peu prudent de planifier un voyage cet été, ni d'organiser des grands festivals de musique durant cette période à cause du risque de propagations via des festivaliers venants de pays où le virus ne serait pas éradiqué. Tous les festivals belges sont pour l'instant maintenus, on fait le point sur la situation en compagnie de Charles Gardier, co-directeur des Francofolies de Spa et Jean-Yves Reumont, porte-parole des Ardentes.



09h32 - Chronique 1 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »



09h40 - Le Petit Mug : Envie de faire le plein de séries en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre focus « Séries Corner » ! Un catalogue évolutif qui comprend une sélection internationale, inédite, en VO sous-titrée, disponible en intégralité sur Auvio et tous les mercredis sur la Trois. Le must ? Après la diffusion télé, tous les épisodes sont ensuite disponibles en binge sur Auvio pendant 3 mois. Ce lundi, Stanislas Ide nous propose un focus sur les scènes de sexe en télé à travers trois exemples séries du Séries Corner : Handmaid's Tale, Mary et Mike et Arde Madrid.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Mystery Pop »



09h55 - Star à domicile : Chaque jour une personnalité pop culture nous parle de ses activités en période de confinement. Chanteurs, actrices, dessinateurs de BD ou encore sportives de haut niveau, chacune et chacun partage son art de sa maison pour donner l'exemple et rester proche du public.

Ce lundi, on ouvre le bal avec l'artiste Philippe Geluck

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS