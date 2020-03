Le Mug : Sorties ciné sur platformes VOD et triomphe du média télé sur Auvio

Le programme du MUG de ce vendredi 13 mars



Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h08 - Le Premier Mug : Les sorties cinéma du moment disponibles sur les plateformes Vidéo à la Demande (VOD). En cette période particulière où les cinémas n'ont pas d'autres choix que de fermer leurs portes, plusieurs plateformes belges s'associent aux distributeurs et producteurs belges indépendants, pour continuer à offrir au public les films à l'affiche, ainsi que les nouveautés à venir, et ce jusqu'à la réouverture des salles. Une initiative inédite et solidaire qui permettra aux cinéphiles de continuer à se divertir durant cette période difficile, en découvrant les films qui font l'actualité tout en restant chez eux. C'est à partir de ce 20 mars que les premiers films seront disponibles au prix unique de 7,99€ sur les plateformes, lesquelles seront très régulièrement enrichies de nouveaux titres. On en parle avec Thomas Verkaere, directeur général de O'BROTHER, distributeur de film d'auteurs qui participe au projet en mettant son film Jumbo de Zoé Wittock, avec Emmanuelle Bercot, en VOD - Interview par téléphone.



09h32 - Chronique 1 : Cathy Immelen pour sa séquence « Cat's Eyes signé Cathy » : Coronavirus VS 7ème art - Séquence enregistrée



09h42 - Le Second Mug : Triomphe du média télé en période confinement, le JT de la RTBF à même signe un record d'audience cette semaine. Qu'est-ce que cela révèle de notre rapport aux médias et aux médias traditionnels en particulier ? Tentative de réponse avec Alain Gerlache, chroniqueur média à la RTBF - Interview par téléphone.



09h52 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour son dictionnaire philosophique : C comme "chrononyme" - Séquence enregistrée

