Le Mug : Charlie Dupont et Marka se mobilisent contre la morosité sur Auvio

De nombreux artistes se mobilisent en ce moment pour lutter contre la morosité et l'ennui en ces temps de "confinement" destiné à enrayer la propagation du coronavirus… C’est ainsi que Charlie DUPONT et MARKA ont proposé à leurs fans et autres de se divertir tout en restant chez soi. Charlie Dupont présente chaque soir un blind test en live sur Instagram depuis son salon et Marka propose dès que l’occasion le permet de redécouvrir ses meilleurs tubes en Facebook livre ! L’occasion pour nous de revenir sur les initiatives culturelles positives qui fleurissent un peu partout