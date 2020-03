Le Mug : Docu Corner sur Auvio sur Auvio

Envie de faire le plein de documentaires en cette période de confinement ? Ne manquez pas notre petite sélection à découvrir sur Auvio ! Après le succès de la plateforme « Séries Corner », la RTBF s’est lancée dans le « Docu Corner » avec de nombreux documentaires en totale exclusivité sur AUVIO et nulle part ailleurs ! Des films percutants, actuels ou malins, des pépites avec une écriture actuelle et pertinente : certains documentaires sont à l'affiche en ce moment à l'étranger, d'autres ont été largement récompensés dans des festivals internationaux ou encore sont devenus culte ! Ces documentaires sont disponibles durant 12 mois. On fait le point en compagnie de Lea ZILBER, chargée des acquisitions Auvio